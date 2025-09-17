Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Власти Франции задействуют бронетехнику, дроны и водометы для обеспечения порядка на массовых манифестациях 18 сентября, которые пройдут в знак протеста против мер жесткой экономии, заявил в среду и.о. главы французского МВД Брюно Ретайо.

В четверг по всей Франции ожидаются многочисленные манифестации по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сферы образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Ожидается, что к демонстрациям присоединятся 800 тысяч человек.

"Мы ответим путем массового задействования средств и предоставления четких указаний (правоохранителям – ред.)… Массовое задействование средств - это более 80 тысяч полицейских и жандармов, технические средства, такие как дроны, а также 24 машины Centaure. Это бронемашины национальной жандармерии, которые позволяют противостоять самым серьезным волнениям, беспорядкам и так далее. Мы также задействуем 10 водометов", - сказал Ретайо в эфире телеканала BFMTV.

По словам министра, правоохранители также будут проводить обыски.

В прошлую среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.

В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

Источник: РИА Новости