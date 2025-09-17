В Баку ребенок пострадал в детском саду

В Баку в детском саду-яслях №265 на ребенка упал кусок потолочной плиты, в результате чего он получил травмы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в учреждении сообщили изданию «Азербайджанский учитель», что ребенку была оказана первая медицинская помощь.

Руководство детского сада немедленно проинформировало его родителей.

Ребенка осмотрели в медицинском учреждении, оказали соответствующую помощь. Поскольку его состояние было удовлетворительным, он был отпущен домой.