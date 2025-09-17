 Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону Исполнительная власть города Баку обратилась в «Объединенную службу водоснабжения крупных городов», действующую при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, и получила информацию о принимаемых мерах.

Как передает 1news.az, согласно предоставленным Службой данным, управления водоканала проводят работы по плану, подготовленному для осенне-зимнего сезона. Он включает профилактическую промывку ливневых и канализационных линий, а также очистку смотровых колодцев и ливневых решеток.

Сообщается, что продолжается промывка, смазка и регулировка крупных коллекторов, находящихся на балансе Бакинского управления водоканала. Во время осадков эти сооружения будут адаптированы к заранее утвержденному режиму.

«Усилены также превентивные меры для предотвращения негативных последствий во время дождей. Так, в зонах повышенного риска («красные точки») собираются бригады, деятельность канализационных насосных станций и управление линиями, предназначенными для отвода дождевых вод, находятся под строгим контролем.

В текущем году на территории столицы также были проведены важные инфраструктурные работы. В нескольких точках города проложены линии для отвода дождевых вод, а в некоторых районах начаты работы в этом направлении. Отмечается, что эти работы являются частью краткосрочного плана.

Кроме того, Служба реализует и долгосрочные меры. В этом контексте внимание привлекают работы, связанные с новыми коллекторами. Для отвода ливневых вод прокладываются новые коллекторы в нескольких направлениях, а в некоторых местах идет подготовка к началу этих работ. Следует также учесть, что для завершения этих работ потребуется определенное время, но после их окончания последствия сильных дождей постепенно уменьшатся», - говорится в обращении.

Поделиться:
225

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Общество

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Общество

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Общество

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Цепная авария в Мингячевире

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

На Баку надвигаются ливни и сильный ветер

Нигяр Кочарли: «Мои книги изымают и требуют необоснованные суммы»

AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО

Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

Последние новости

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Сегодня, 17:05

В Турции заложен фундамент нового комплекса МИД - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Цепная авария в Мингячевире

Сегодня, 16:52

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Сегодня, 16:43

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Сегодня, 16:30

В Польше обнаружили очередной упавший дрон

Сегодня, 16:25

Еврокомиссар Марта Кос приедет с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:22

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

Сегодня, 16:05

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Сегодня, 16:00

В Азербайджане задержали наркофермера со 100 кг конопли

Сегодня, 15:50

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

Сегодня, 15:33

В Баку ребенок пострадал в детском саду

Сегодня, 15:28

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Сегодня, 15:25

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Сегодня, 15:15

Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде

Сегодня, 15:10

СМИ: Самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

Сегодня, 15:05

Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей

Сегодня, 15:00

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Сегодня, 14:55

В Каире из музея пропал браслет, которому около 3 тыс. лет

Сегодня, 14:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30