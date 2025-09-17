Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону Исполнительная власть города Баку обратилась в «Объединенную службу водоснабжения крупных городов», действующую при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, и получила информацию о принимаемых мерах.

Как передает 1news.az, согласно предоставленным Службой данным, управления водоканала проводят работы по плану, подготовленному для осенне-зимнего сезона. Он включает профилактическую промывку ливневых и канализационных линий, а также очистку смотровых колодцев и ливневых решеток.

Сообщается, что продолжается промывка, смазка и регулировка крупных коллекторов, находящихся на балансе Бакинского управления водоканала. Во время осадков эти сооружения будут адаптированы к заранее утвержденному режиму.

«Усилены также превентивные меры для предотвращения негативных последствий во время дождей. Так, в зонах повышенного риска («красные точки») собираются бригады, деятельность канализационных насосных станций и управление линиями, предназначенными для отвода дождевых вод, находятся под строгим контролем.

В текущем году на территории столицы также были проведены важные инфраструктурные работы. В нескольких точках города проложены линии для отвода дождевых вод, а в некоторых районах начаты работы в этом направлении. Отмечается, что эти работы являются частью краткосрочного плана.

Кроме того, Служба реализует и долгосрочные меры. В этом контексте внимание привлекают работы, связанные с новыми коллекторами. Для отвода ливневых вод прокладываются новые коллекторы в нескольких направлениях, а в некоторых местах идет подготовка к началу этих работ. Следует также учесть, что для завершения этих работ потребуется определенное время, но после их окончания последствия сильных дождей постепенно уменьшатся», - говорится в обращении.