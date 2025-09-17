 Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались» | 1news.az | Новости
В мире

Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

First News Media16:05 - Сегодня
Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

Гражданин Франции Пьерро ле Зиго отправил в нацсобрание 600 презервативов, потому что считает, что депутаты «не должны размножаться».

Об этом пишет Le Depeche.

«Гражданин, возмущенный поведением политиков, отправил депутатам парламента 600 презервативов, чтобы «они не размножались»», — говорится в сообщении издания.

Как пишет СМИ, у Пьерро ле Зиго, жителя Лодева в Эро, «нет слов, чтобы описать нынешнее поведение депутатов» и свое разочарование политикой.

Гражданин Франции, отмечается в сообщении, известен экстраординарными выходками: к примеру, в 2019-м он отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани.

На фоне политического кризиса Себастьен Лекорню, возглавивший недавно правительство Франции, начал карьеру премьер-министра с худшим рейтингом среди своих предшественников после выборов президента в 2022 году.

Французские СМИ писали, что Лекорню при назначении имеет рейтинг 16% против 20% у своего предшественника Франсуа Байру. Другие премьеры также стартовали в лучших условиях: популярность Габриэля Атталя достигала 37%, Мишеля Барнье — 34%, а Элизабет Борн — 27%.

Источник: Газета.ру

