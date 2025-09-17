 Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

В Азербайджане дожди, наблюдавшиеся в стране, как ожидается, продолжатся до 21 сентября.

Как передает 1news.az, об этом сообщила в ответ на запрос Report директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Директор отметила, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, в основном без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Гюльшад Мамедова добавила, что в регионах аналогичная погода будет держаться до полудня 21 сентября.

«В некоторых местах ожидается интенсивный дождь, ливни, град, а в высокогорных районах — мокрый снег.

Будет дуть умеренный восточный ветер. 19 сентября местами западный ветер будет временами усиливаться.

Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит +19–24°C, в горных районах - +7–11°C», - сказала она.

Поделиться:
360

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Общество

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Общество

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Общество

Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Цепная авария в Мингячевире

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

В Баку арестовали бизнесмена «Вюсала 300» - ВИДЕО

Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

Последние новости

Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ

Сегодня, 17:07

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Сегодня, 17:05

В Турции заложен фундамент нового комплекса МИД - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Цепная авария в Мингячевире

Сегодня, 16:52

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Сегодня, 16:43

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Сегодня, 16:30

В Польше обнаружили очередной упавший дрон

Сегодня, 16:25

Еврокомиссар Марта Кос приедет с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:22

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

Сегодня, 16:05

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Сегодня, 16:00

В Азербайджане задержали наркофермера со 100 кг конопли

Сегодня, 15:50

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

Сегодня, 15:33

В Баку ребенок пострадал в детском саду

Сегодня, 15:28

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Сегодня, 15:25

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Сегодня, 15:15

Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде

Сегодня, 15:10

СМИ: Самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

Сегодня, 15:05

Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей

Сегодня, 15:00

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Сегодня, 14:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30