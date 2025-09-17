Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

В Азербайджане дожди, наблюдавшиеся в стране, как ожидается, продолжатся до 21 сентября.

Как передает 1news.az, об этом сообщила в ответ на запрос Report директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Директор отметила, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, в основном без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Гюльшад Мамедова добавила, что в регионах аналогичная погода будет держаться до полудня 21 сентября.

«В некоторых местах ожидается интенсивный дождь, ливни, град, а в высокогорных районах — мокрый снег.

Будет дуть умеренный восточный ветер. 19 сентября местами западный ветер будет временами усиливаться.

Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит +19–24°C, в горных районах - +7–11°C», - сказала она.