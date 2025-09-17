Поезд Баку-Габала-Баку меняет расписание

В связи с осенне-зимним сезоном обновляется график движения пассажирского поезда Баку-Габала-Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом информируют «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

С 11 октября поезд будет отправляться из Баку в Габалу только по субботам, а из Габалы в Баку - только по воскресеньям.

Информацию о билетах и расписании движения можно узнать на сайте АЖД (www.ady.az), в мобильном приложении «ADY Mobile» и в круглосуточном колл-центре по номеру 1822.



