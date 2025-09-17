БГУ вошел в рейтинг QS Business Masters

Бакинский государственный университет (БГУ) впервые вошел в QS Business Master's Rankings 2026: Management («Рейтинг магистерских программ в сфере бизнеса QS 2026: менеджмент», опубликованный компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе вуза, согласно результатам, магистерская программа БГУ по менеджменту занимает в мировом рейтинге место 201+, а сам университет вошел в список в статусе «Новый участник» (New Entrant).

БГУ отличился по различным критериям рейтинга. По показателю «Многообразие», отражающему гендерный и международный состав студентов и преподавателей университета, он занял 131–140-е места.

В категории «Результаты выпускников» университет занял 151–200-е места; этот показатель оценивает карьерный успех, представленность на престижных должностях и профессиональные достижения выпускников.

В то же время по критерию «Лидерство», который отражает академическую репутацию, результативность научных исследований и долю преподавателей с учеными степенями, БГУ занимает 151–200-е место.

Рейтинг QS оценивает магистерские программы по менеджменту. Критерии оценки включают показатели трудоустройства выпускников и отзывы работодателей, академическую и научную репутацию, успеваемость выпускников, уровень интернационализации и эффективность образования.

Результаты БГУ по этим направлениям способствуют глобальному признанию университета, укрепляют его позиции как ведущего вуза Азербайджана и демонстрируют соответствие образовательной и исследовательской деятельности международным стандартам.