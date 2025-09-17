 Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

First News Media19:30 - Сегодня
Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Президент Беларуси Александр Лукашенко, считает, что будущим президентом республики должен стать "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха".

Как передают белорусские СМИ, об этом он сообщил на мероприятии, посвященном Дню народного единства.

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся".

По его словам, работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность.

Лукашенко признался, что даже он сам, имея три десятка лет стажа на президентском посту, чувствует это.

Поделиться:
230

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

В Губе обнаружены человеческие останки - ФОТО

В мире

В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

В мире

Зеленский: Цена одного года войны - 120 млрд долларов

Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Зеленский на следующей неделе посетит США

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Судимый за грабеж глава армянской диаспоры стал российским депутатом

Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

Медведев пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Последние новости

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Азербайджане планируется создать новое медучреждение и реабилитационные центры для борьбы с наркоманией

Сегодня, 21:00

В Губе обнаружены человеческие останки - ФОТО

Сегодня, 20:40

Официальная страница Лиги чемпионов УЕФА сделала публикацию о Гурбане Гурбанове - ФОТО

Сегодня, 20:20

Зеленский: Цена одного года войны - 120 млрд долларов

Сегодня, 20:00

Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Сегодня, 19:45

Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Сегодня, 19:30

Около 300 СМИ будут освещать Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025

Сегодня, 19:15

Часть столичного района останется без газа

Сегодня, 19:00

Зеленский на следующей неделе посетит США

Сегодня, 18:45

БГУ вошел в рейтинг QS Business Masters

Сегодня, 18:30

СМИ ОАЭ: Визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – еще один вклад в укрепление двусторонних отношений

Сегодня, 18:15

Распоряжение Президента: В Азербайджане будет отмечено 150-летие Фатали хана Хойского

Сегодня, 17:56

В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

Сегодня, 17:54

США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из сырья РФ из Индии и Турции

Сегодня, 17:49

Поддержал ли Азербайджан возвращение РФ на международные турниры по футболу?

Сегодня, 17:35

Грузия потребуют ответа от Украины за недружественные шаги

Сегодня, 17:33

На каком этапе подготовка к гонкам Гран-при «Формулы-1»? - ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке - ФОТО

Сегодня, 17:28

Поезд Баку-Габала-Баку меняет расписание

Сегодня, 17:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30