Бывшего президента Бразилии госпитализировали

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, руководивший страной с 2019 по 2023 год, был госпитализирован в больницу Бразилиа из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщил телеканал CNN Brazil, ссылаясь на источники.

«Бывший президент Жаир Болсонару был доставлен в больницу Бразилиа во вторник днем ​​в сопровождении сотрудников уголовной полиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что у бывшего лидера Бразилии было зафиксировано низкое артериальное давление.