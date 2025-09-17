Главный тренер «Бенфики»: Объяснить причину проигрыша сложно

Объяснить причину проигрыша "Бенфики" сложно.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер португальцев Бруну Лаже на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи I тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Специалист прокомментировал поражение в игре со "скакунами".

"Обосновать причину проигрыша сложно. Это не тот результат, которого мы хотели. Мы начали игру хорошо, первые 30 минут выступали так, как и было задумано. К сожалению, после пропущенного первого гола мы потеряли контроль. Думаю, что после этого поражения команда уже должна собраться", - отметил Б.Лаже.