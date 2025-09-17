OpenAI вводит ограничения для пользователей до 18 лет

Компания OpenAI объявила о введении новых ограничений на использование ChatGPT для пользователей младше 18 лет, сообщает TechCrunch.

Это решение связано с необходимостью обеспечения безопасности, соблюдения норм и этических стандартов. Некоторые функции могут быть ограничены или полностью недоступны для несовершеннолетних.

По заявлению OpenAI, меры направлены на защиту детей и подростков, а также предоставление им безопасного и соответствующего контента. Обновлённая политика будет внедряться постепенно в течение ближайших недель.