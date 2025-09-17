На Азербайджан обрушились ливни и туман

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 17 сентября, на некоторых территориях страны местами идут ливневые дожди.

Количество выпавших осадков составляет: в Лянкарани - 21 мм, в Астаре - 15 мм, в Лерике - 12 мм, в Гобустане, Шамахе, Габале - 9 мм, в Имишли, Билясуваре, Джалилабаде, Кюрдамире - 8 мм. В Нефтчале, Ярдымлы, Алтыагадже, Исмайыллы, Дашкясане, Тертере, Мингячевире, Зардабе, Гёйчае, Агсу, Сабирабаде, Нафталане, Огузе, Евлахе, Халтане, Гедабее, Сарыбаше (Гах), Агстафе, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Кяльбаджаре, Геранбое, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 4 мм осадков.

В Сумгайыте, Дашкясане, Нафталане, Гёйгёле, Сарыбаше (Гах), Шамкире, Шамахе, Грызе, Евлахе, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.