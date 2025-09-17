Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом

В штате Юта завершилось заседание суда по делу об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, перед судом впервые предстал обвиняемый в преступлении Тайлер Робинсон, сообщает BBC News.

Робинсон участвовал в заседании по видеосвязи. У него нет адвоката, поэтому обвиняемому организуют юридическое представительство к следующему слушанию, которое пройдет 29 сентября.

Телеканал уточнил, что прокуратура будет добиваться смертной казни, Робинсону предъявили семь обвинений.

Прокуратура и правоохранительные органы также продолжают расследование этого дела.

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Он был ранен в шею и позже скончался в больнице. Винтовка, из которой был застрелен Кирк, была найдена брошенной в близлежащем лесу. О задержании подозреваемого — 22-летнего Тайлера Робинсона — через два дня сообщил президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что содействие в поимке оказал отец Робинсона. CNN сообщал, что юноша признался родителю в содеянном. Молодому человеку может грозить смертная казнь.

Президент США отмечал, что «любил и уважал» Кирка, который, по его словам, «понимал и сопереживал молодежи» в США, как никто другой. Трамп пообещал наградить Кирка одной из высших наград в США для гражданских лиц — президентской медалью Свободы.

Источники The Washington Post рассказывали, что Робинсон был тихим отличником, любил видеоигры, но в последнее время «политизировался» и критиковал Кирка.

