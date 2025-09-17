На шинном рынке в Баку произошёл пожар - ФОТО - ВИДЕО

Произошел пожар на шинном рынке, расположенном на проспекте Бабека.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию МЧС «112» поступило сообщение о пожаре на территории шинного рынка, расположенного на проспекте Бабека в Низаминском районе столицы.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в магазинах, построенных под одной крышей на территории шинного рынка общей площадью 1,5 га, и существовал высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар был быстро потушен, удалось предотвратить его распространение, в том числе на другие части рынка.

В результате пожара сгорели деревянные конструкции крыши и стеллажи с запчастями в двух магазинах по продаже автомобильных запчастей, каждый площадью 75 м².

Соседние объекты, а также другие объекты на территории рынка, были защищены от огня.