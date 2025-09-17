Мексика отметила День независимости во главе с первой женщиной-президентом - ВИДЕО

В понедельник вечером президент Мексики Клаудия Шейнбаум вошла в историю, став первой женщиной-лидером, возглавившей традиционное празднование Дня независимости страны.

С балкона национального дворца в Мехико она провела знаменитую церемонию “grito” – торжественный крик, который символизирует призыв к борьбе за свободу и независимость.

Событие, собирающее тысячи людей на главной площади столицы, Сокало, ежегодно проходит 15 сентября, накануне официального Дня независимости. По традиции президент звоном колокола призывает народ вспомнить подвиг борцов за свободу и воскликнуть: «Да здравствует Мексика!». Эта традиция восходит к 1810 году, когда началось восстание против испанского колониального правления.

В своей речи Шейнбаум подчеркнула приверженность Мексики суверенитету и независимости, заявив, что «не допустит иностранного вмешательства». Это заявление прозвучало на фоне усиливающегося давления со стороны Соединённых Штатов по вопросам миграции, торговли и энергетической политики.

Стоит отметить, что выступление Шейнбаум стало знаковым не только в политическом контексте, но и с точки зрения гендерного равенства. За более чем двухвековую историю независимой Мексики церемонию впервые возглавила женщина, что многие эксперты называют символом перемен в стране, где традиционно доминировали мужчины в политике.

Источник: ABCnews

Джамиля Суджадинова