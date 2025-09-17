 Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

First News Media10:52 - Сегодня
Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в программе «Актуальные темы — с Макой Цинцадзе» на грузинском Первом канале заявила, что для Тбилиси отношения с соседями являются главным приоритетом.

«У Грузии стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Отношения со всеми тремя странами очень дороги нам», - сказала министр.

Она выразила уверенность в том, что отношения между тремя странами Южного Кавказа будут продолжать развиваться.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы важные для региона и его безопасности вопросы обсуждались нами, и мы являемся участниками этого процесса. Грузия продолжит активно работать с нашими партнерами в этом процессе.

Был совершен ряд визитов в Турецкую Республику. Отношения с Турцией также очень важны для нас.

Турция – важный игрок в регионе и важный партнер», – сказал Бочоришвили.

По словам главы МИД, Грузия реализовала ряд важных проектов в формате трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, что, по словам Бочоришвили, доказывает, что эти страны посредством добрососедских и дружеских отношений могут реализовывать полезные проекты не только для своих стран, но и для более широкого региона.

«Это подтверждает, что у нас есть силы реализовывать проекты, выгодные нашим странам, посредством добрососедских, дружеских отношений, что важно и для всего региона. Этот регион уже включает страны Центральной Азии и Европы, для которых безопасность и сотрудничество в нашем регионе также важны.

Правительство Грузии также делает это, стремясь укрепить связи, прежде всего, с соседними странами, а затем и со странами всего региона», – сказала Мака Бочоришвили.

Поделиться:
205

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги ...

Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Футбол

«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Политика

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Симонян: Армения будет покупать азербайджанский бензин

Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы

«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

Последние новости

Убил жену на глазах у ребёнка: подробности семейной расправы в Сумгайыте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:58

TuranBank Signs Loan Agreement with ECO Trade and Development Bank

Сегодня, 11:46

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Сегодня, 11:40

Когда закончится строительство тоннеля на месте ресторана «Шеки»? - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Сегодня, 11:27

Адель возвращается: мемуары и возможное мировое турне

Сегодня, 11:20

Тахир Гезель: Мы посвящаем эту победу Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 11:05

Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

Сегодня, 11:00

Турнир по вертикальному бегу во Flame Towers

Сегодня, 10:55

Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Сегодня, 10:52

«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Сегодня, 10:45

Google представила новое поисковое приложение для Windows

Сегодня, 10:40

Блестящая победа Карабаха в Лиссабоне подняла Азербайджан в топ-25

Сегодня, 10:35

В Азербайджане сбили мать с двумя детьми

Сегодня, 10:30

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Сегодня, 10:26

Мексика отметила День независимости во главе с первой женщиной-президентом - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

На шинном рынке в Баку произошёл пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

Сегодня, 10:05

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10:00

Зеленский высказался о прекращении огня

Сегодня, 09:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30