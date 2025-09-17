Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в программе «Актуальные темы — с Макой Цинцадзе» на грузинском Первом канале заявила, что для Тбилиси отношения с соседями являются главным приоритетом.

«У Грузии стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Отношения со всеми тремя странами очень дороги нам», - сказала министр.

Она выразила уверенность в том, что отношения между тремя странами Южного Кавказа будут продолжать развиваться.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы важные для региона и его безопасности вопросы обсуждались нами, и мы являемся участниками этого процесса. Грузия продолжит активно работать с нашими партнерами в этом процессе.

Был совершен ряд визитов в Турецкую Республику. Отношения с Турцией также очень важны для нас.

Турция – важный игрок в регионе и важный партнер», – сказал Бочоришвили.

По словам главы МИД, Грузия реализовала ряд важных проектов в формате трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, что, по словам Бочоришвили, доказывает, что эти страны посредством добрососедских и дружеских отношений могут реализовывать полезные проекты не только для своих стран, но и для более широкого региона.

«Это подтверждает, что у нас есть силы реализовывать проекты, выгодные нашим странам, посредством добрососедских, дружеских отношений, что важно и для всего региона. Этот регион уже включает страны Центральной Азии и Европы, для которых безопасность и сотрудничество в нашем регионе также важны.

Правительство Грузии также делает это, стремясь укрепить связи, прежде всего, с соседними странами, а затем и со странами всего региона», – сказала Мака Бочоришвили.