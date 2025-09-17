Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за добрые слова, которые тот написал накануне на своем аккаунте в социальной сети TruthSocial.

«Я глубоко ценю Вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и в проведении исторического Вашингтонского саммита. Вы – архитектор вечной дружбы и формирующегося стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу», - написал Ильхам Алиев в своей публикации в социальной сети Х.

Накануне Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане и Армении, поделившись совместной фотографией с Ильхамом Алиевым и премьер-министром РА Николом Пашиняном.

«Для меня - честь помочь в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, а также быть другом этих двух великих лидеров - Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Никола Пашиняна. Эта дружба будет для меня вечной, а ещё важнее - для Соединённых Штатов Америки», - написал он.