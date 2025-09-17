Когда закончится строительство тоннеля на месте ресторана «Шеки»? - ВИДЕО

В центре Баку продолжается масштабная транспортная реконструкция.

На пересечении улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли, где ранее находился ресторан «Шеки», уже длительное время ведутся строительные работы, вызывающие недовольство среди местных жителей и автомобилистов.

Снос ресторана был произведён в рамках городского проекта, направленного на ликвидацию кругового движения и строительство автомобильного тоннеля. Однако затянувшиеся сроки реализации превратили этот участок в проблемную зону.

Жители близлежащих домов ежедневно сталкиваются с серьёзными неудобствами. По их словам, из-за строительной площадки на этом участке постоянно возникают пробки, а пыль и грязь вдоль дороги затрудняют передвижение пешеходов.

По словам руководителя проекта Назима Исмайылова, на сегодняшний день завершено около 60% всех работ по строительству тоннеля.

«Железобетонные работы уже завершены, уложен первый слой асфальта. Остальные этапы запланированы, однако прокладка коммуникационных линий вызывает определённые задержки», - пояснил Исмайылов.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, полное завершение проекта намечено на 2026 год.

Подробнее в видеосюжете İTV: