 В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

First News Media12:17 - Сегодня
В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

Китай уверенно превращает традиционные поля в высокотехнологичные «цифровые фермы», где весь цикл производства, начиная от посева до сбора урожая, контролируется роботами и системами искусственного интеллекта.

На новых предприятиях автономные тракторы, дроны и сенсоры берут на себя работу по посадке семян, поливу и уборке урожая, обеспечивая рекордную эффективность.

По данным Министерства сельского хозяйства КНР, автоматизация стала не только ответом на демографический вызов, ведь сегодня более 50% работников агросектора составляют пожилые люди, а молодежь уезжает в города, но и стратегией для долгосрочной продовольственной безопасности страны.

Переход на «умные» системы позволяет сократить расход воды и удобрений на 25–35%, снизить нагрузку на экосистему и улучшить качество почвы. На автономных фермах точное земледелие и спутниковая навигация повышают урожайность зерновых на 10–20% при одновременном снижении затрат труда до 40%.

В провинции Хэнань ферма площадью 3 500 му (233 га) полностью перешла на автономные технологии: самоходные комбайны, дроны для точечного внесения удобрений и системы прецизионного полива управляются через спутники BeiDou. Время уборки здесь сократилось с семи до четырёх дней, а расходы на управление поливом и удобрениями уменьшились на 80%.

Источник: XinHua

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
288

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Мнение

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе ...

Общество

Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

В мире

Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев в Украину

Летающие автомобили столкнулись в Китае - ВИДЕО

Пашинян определился с кандидатурой нового католикоса

В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

СК России проводит расследование о недвижимости телеведущего Соловьёва

Зеленский: Цель Путина - захватить всю Украину

Медведев пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Последние новости

Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Сегодня, 14:35

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении

Сегодня, 14:30

Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В Bakı Kart назначен новый директор

Сегодня, 14:20

Какой будет погода 18 сентября?

Сегодня, 14:15

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Сегодня, 14:08

Житель Шушакенда: Встреча с Президентом останется в нашей памяти как незабываемый день - ФОТО

Сегодня, 13:55

Более 24 тысяч пешеходов оштрафованы в Азербайджане

Сегодня, 13:42

Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев в Украину

Сегодня, 13:35

Летающие автомобили столкнулись в Китае - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Главу азербайджанской общественной организации лишили российского гражданства

Сегодня, 13:25

Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Баку реставрируют замок XIII века - ФОТО

Сегодня, 13:05

Пашинян определился с кандидатурой нового католикоса

Сегодня, 12:55

В Марнеули пройдёт мероприятие, посвящённое Дню национальной музыки Азербайджана

Сегодня, 12:50

В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

Сегодня, 12:35

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 77,7 миллиарда долларов США

Сегодня, 12:32

Азербайджанец стал призером Кубка Туркестана по гребле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение

Сегодня, 12:20

В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

Сегодня, 12:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30