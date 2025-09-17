В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

Китай уверенно превращает традиционные поля в высокотехнологичные «цифровые фермы», где весь цикл производства, начиная от посева до сбора урожая, контролируется роботами и системами искусственного интеллекта.

На новых предприятиях автономные тракторы, дроны и сенсоры берут на себя работу по посадке семян, поливу и уборке урожая, обеспечивая рекордную эффективность.

По данным Министерства сельского хозяйства КНР, автоматизация стала не только ответом на демографический вызов, ведь сегодня более 50% работников агросектора составляют пожилые люди, а молодежь уезжает в города, но и стратегией для долгосрочной продовольственной безопасности страны.

Переход на «умные» системы позволяет сократить расход воды и удобрений на 25–35%, снизить нагрузку на экосистему и улучшить качество почвы. На автономных фермах точное земледелие и спутниковая навигация повышают урожайность зерновых на 10–20% при одновременном снижении затрат труда до 40%.

В провинции Хэнань ферма площадью 3 500 му (233 га) полностью перешла на автономные технологии: самоходные комбайны, дроны для точечного внесения удобрений и системы прецизионного полива управляются через спутники BeiDou. Время уборки здесь сократилось с семи до четырёх дней, а расходы на управление поливом и удобрениями уменьшились на 80%.

Источник: XinHua

Джамиля Суджадинова