Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

В Азербайджане проживают 21 424 человека старше 90 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, эти данные были предоставлены Государственным комитетом статистики по состоянию на 1 января 2025 года. Большая часть долгожителей проживает в Баку (5166 человек), из которых 1146 - живут в Насиминском районе, а 640 - в Ясамальском.

В Абшеронском районе насчитывается 657 человек старше 90 лет, а в Нахчыванской Автономной Республике - 1597.

Среди районов лидируют Шамкирский (561), Шекинский (476) и Джалилабадский (467).

Распределение по экономическим районам выглядит так: Гянджа-Дашкесанский - 1126, Карабахский - 1515, Газах-Товузский - 2014, Лянкяран-Астаринский - 1555, Ширван-Сальянский - 940, Восточно-Зангезурский - 701, Шеки-Загатальский - 1379, Центрально-Аранский - 1268.