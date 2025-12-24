В России могут обязать блогеров размещать рекламу патриотического содержания

Сенатор Сергей Карякин выступил с инициативой обязать крупных блогеров и интернет-платформы регулярно размещать социальную рекламу, посвященную семейным ценностям, патриотизму и другим общественно значимым темам.

Соответствующий законопроект был представлен на заседании Совета Федерации 24 декабря, сообщает Газета.ru.

Согласно предложению, владельцы популярных публичных каналов и аккаунтов должны будут публиковать социальную рекламу не реже одного раза в месяц. Для самих цифровых платформ предполагается установить норму в 5% от общего рекламного контента. При этом авторы контента смогут самостоятельно выбирать тематику в рамках заданных направлений.

Сенатор подчеркнул, что законопроект не вводит цензуру, а лишь формирует баланс между коммерческими интересами и социальной ответственностью влиятельных лиц и площадок.

Карякин отметил, что действующее законодательство о рекламе устарело и не учитывает роль цифровых платформ и лидеров мнений в формировании общественных установок, особенно среди молодежи.