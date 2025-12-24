Хикмет Гаджиев: На данном этапе преждевременно говорить о возможном участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

На данном этапе преждевременно говорить о возможном участии Азербайджана в международной миссии по стабилизации в секторе Газа.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана и заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию Nikkei.

Он отметил, что США предлагали Азербайджану присоединиться к миссии, однако окончательного решения пока не принято. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что резолюция Совета Безопасности ООН не содержит четкой информации о правилах ведения боевых действий, порядке действий и полномочиях миссии в Газе.