Общество

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 152,4 млн манатов

Фаига Мамедова17:07 - Сегодня
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 152,4 млн манатов

За 8 месяцев текущего года по инициативе Министерства внутренних дел Азербайджана и при участии представителей других соответствующих структур были выявлены и уничтожены 2 533 279 кустов дикорастущих наркосодержащих растений. Общая масса изъятых растений составила 294 тонны 355 кг.

Как сообщает APA со ссылкой на информацию Постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, общая стоимость изъятых из незаконного оборота 5 тонн 992 кг 30,92 грамма наркотических средств и психотропных веществ оценивается в 152 млн 430 тысяч манатов, передает 1news.az.

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков были привлечены 3614 человек, из них 3499 - мужчины и 115 - женщины. У 67 иностранных граждан было изъято в общей сложности 900 кг 251,475 грамма различных наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 грамма конопли.

Правоохранительные органы выявили 160 фактов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны. В рамках этих дел из незаконного оборота было изъято 2 тонны 504 кг 596,74 грамма наркотических средств и психотропных веществ, 5183 таблетки метадона и 13 194 таблетки сильнодействующих веществ.

В общей сложности 183 преступления были совершены группой лиц, и в ходе этих операций было изъято 1 тонна 737 кг 722,253 грамма наркотических средств и психотропных веществ, а также 27,3 грамма сильнодействующих веществ.

Также было выявлено 1744 преступления, совершённых ранее судимыми лицами, у которых было изъято 1 тонна 377 кг 232,99 грамма различных наркотических средств и психотропных веществ.


