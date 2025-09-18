В Имишли примерно 1000 абонентов временно останутся без газа

Завтра, 19 сентября, в четырёх сёлах Имишлинского района будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщили в Производственном объединении «Азеригаз» при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это связано с проверкой на герметичность газопровода среднего давления «Карагашлы кенд» и его ответвлений, передает 1news.az.

Подача газа будет прекращена в 10:00 в сёлах Хошчобанлы, Мургузаллы, Мурсалли и Карагашлы. Работы затронут 912 абонентов и продлятся до их полного завершения.