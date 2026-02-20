SOCAR открыл в Тбилиси первый на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей
Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Тбилиси первый в регионе Южного Кавказа автозаправочный комплекс для зарядки электромобилей.
Как сообщает Report, проект оценивается как важный шаг на пути к энергетической трансформации региона.
АЗК предназначен исключительно для электромобилей и призван внести вклад в развитие экологически чистого транспорта в Грузии. Проект реализован в соответствии с приоритетами SOCAR в области ESG и стратегией корпоративной социальной ответственности.
Комплекс оборудован 4 зарядными устройствами и позволяет одновременно заряжать шесть электромобилей. Объект частично питается от солнечной энергии.
Эта инициатива отражает стремление SOCAR стать региональным лидером во внедрении энергоэффективных и экологически устойчивых решений. В настоящее время компания установила солнечные панели на шести автозаправочных станциях в Грузии и планирует расширить эту инфраструктуру.