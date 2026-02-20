 SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

First News Media14:30 - Сегодня
SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Тбилиси ​​первый в регионе Южного Кавказа автозаправочный комплекс для зарядки электромобилей.

Как сообщает Report, проект оценивается как важный шаг на пути к энергетической трансформации региона.

АЗК предназначен исключительно для электромобилей и призван внести вклад в развитие экологически чистого транспорта в Грузии. Проект реализован в соответствии с приоритетами SOCAR в области ESG и стратегией корпоративной социальной ответственности.

Комплекс оборудован 4 зарядными устройствами и позволяет одновременно заряжать шесть электромобилей. Объект частично питается от солнечной энергии.

Эта инициатива отражает стремление SOCAR стать региональным лидером во внедрении энергоэффективных и экологически устойчивых решений. В настоящее время компания установила солнечные панели на шести автозаправочных станциях в Грузии и планирует расширить эту инфраструктуру.

Поделиться:
237

Актуально

Мнение

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной ...

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Мнение

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Экономика

SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Fitch Solutions повысила ожидания роста экономики Азербайджана в 2026 году

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Энергетическая дипломатия Президента Ильхама Алиева укрепляет глобальные инвестиционные позиции Азербайджана

S&P повысило оценку отраслевого риска банковского сектора Азербайджана

Последние новости

Депутат Гая Мамедов рассказал на ПА ОБСЕ о гибридных атаках против Азербайджана

Сегодня, 15:33

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Сегодня, 15:22

Азербайджан присоединяется к Конвенции о борьбе c торговлей человеческими органами

Сегодня, 14:55

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Сегодня, 14:42

Задержана певица Фарах Самирагызы

Сегодня, 14:33

SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Сегодня, 14:30

В Баку пройдет IX фестиваль йоги

Сегодня, 14:22

Предложено законодательно урегулировать цифровую безопасность несовершеннолетних

Сегодня, 14:20

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Сегодня, 14:17

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского движения»

Сегодня, 14:12

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Сегодня, 14:05

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной безопасности

Сегодня, 13:53

Блогер в Азербайджане оштрафована за откровенный контент

Сегодня, 13:48

«Раньше она была натуральной красоткой!»: В сети обсуждают «новое лицо» Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:42

ЕС подтвердил выделение Армении помощи в €200 млн

Сегодня, 13:38

США могут помочь Саудовской Аравии обогатить уран

Сегодня, 13:35

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

Сегодня, 13:20

В Азербайджане ужесточают контроль за оборотом необработанных алмазов

Сегодня, 13:10

На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира - ВИДЕО

Сегодня, 13:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36