SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Тбилиси ​​первый в регионе Южного Кавказа автозаправочный комплекс для зарядки электромобилей.

Как сообщает Report, проект оценивается как важный шаг на пути к энергетической трансформации региона.

АЗК предназначен исключительно для электромобилей и призван внести вклад в развитие экологически чистого транспорта в Грузии. Проект реализован в соответствии с приоритетами SOCAR в области ESG и стратегией корпоративной социальной ответственности.

Комплекс оборудован 4 зарядными устройствами и позволяет одновременно заряжать шесть электромобилей. Объект частично питается от солнечной энергии.

Эта инициатива отражает стремление SOCAR стать региональным лидером во внедрении энергоэффективных и экологически устойчивых решений. В настоящее время компания установила солнечные панели на шести автозаправочных станциях в Грузии и планирует расширить эту инфраструктуру.