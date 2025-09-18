 В Дубае построили самый высокий отель в мире | 1news.az | Новости
В мире

В Дубае построили самый высокий отель в мире

First News Media09:25 - Сегодня
Дубай вновь подтвердил статус столицы рекордов: уже в ноябре 2025 года в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начнет работу Ciel Dubai Marina - самая высокая гостиница на планете.

Здание высотой 377 метров расположено в престижном районе Dubai Marina и станет новым архитектурным символом эмирата. Оно превзойдет нынешнего рекордсмена - отель Gevora на шоссе Шейха Зайда, чья высота составляет 356 метров.

Проект отеля разработала архитектурная студия NORR Group, а реализовал девелопер The First Group при участии подрядчика China Railway 18th Bureau Group of Dubai. Управлять отелем будет The First Group Hospitality под брендом Vignette Collection, входящим в сеть InterContinental Hotels Group (IHG).

Особенности Ciel Dubai Marina:

  • 82 этажа и 1004 номера и апартаментов, откуда открываются панорамные виды на Персидский залив;
  • уникальный 12-этажный атриум-сад;
  • ресторан на высоте около 353 метров;
  • бассейн на высоте 306 метров, который станет самым высоким в мире;
  • восемь ресторанов и баров;
  • прямой выход к набережной Dubai Marina, водным такси, торговому центру Dubai Marina Mall и остановкам трамвая и метро.

Помимо титула «самого высокого отеля», Ciel Dubai Marina претендует на еще два мировых рекорда - самый высокий бассейн и самый высокий клуб. Их официальное признание ожидается от Книги рекордов Гиннесса после открытия.

