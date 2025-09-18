ЧМ в Загребе: в борьбу вступают 4 азербайджанских борца греко-римского стиля

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в четверг свои силы испытают четыре члена сборной: Эльдениз Азизли (55 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Пока на счету Азербайджана 4 медали. Среди борцов вольного стиля отличились завоевавший «серебро» Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а также Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) – все трое стали обладателями бронзовых наград.