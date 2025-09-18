Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

В целях улучшения качества таксомоторных услуг в Международном аэропорту Гейдар Алиев был установлен новый смарт терминалы такси - Baki Taxi.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, в настоящее время применяются прозрачные и фиксированные расценки, что делает поездки более удобными и предсказуемыми как для местных жителей, так и для туристов.

Новая система предусматривает стандартные тарифы на маршруты от аэропорта до центра города и популярных гостиниц.

Тарифы рассчитываются в зависимости от расстояния: стоимость поездки до 3 км составляет 6 манатов, от 3 до 25 км - 0,95 маната за каждый километр, а свыше 26 км - 0,70 маната за километр.

Стоимость проезда указана как в азербайджанских манатах, так и в долларах США, что значительно облегчает пользование сервисом для иностранных пассажиров. С введением терминала такси начали работать более организованно: сократилось время ожидания, а оплата теперь доступна и в безналичной форме.

Ünvan Qiymət (AZN) Qiymət (USD) 20 Yanvar M/S 29 ₼ 17 $ Əhmədli M/S 25 ₼ 14 $ Baku Marriott Hotel Boulevard 26 ₼ 15 $ Hilton Baku 26 ₼ 15 $ JW Marriott Absheron Baku 26 ₼ 15 $ Winter Park Hotel 27 ₼ 16 $ Courtyard Baku 27 ₼ 16 $ The Merchant Baku 27 ₼ 16 $ Ibis Baku City Hotel 25 ₼ 15 $ Holiday Inn Hotel 25 ₼ 15 $ Altus 24 ₼ 14 $ Fairmont Hotel Baku 29 ₼ 17 $ Four Seasons Hotel Baku 28 ₼ 16 $ Sheraton Baku Intourist Hotel 28 ₼ 16 $ InterContinental Hotel 27 ₼ 16 $ Sea Breeze Hotel/Resort 30 ₼ 18 $ Excelsior Hotel 24 ₼ 14 $ Melissa Park 29 ₼ 17 $ Stonepay Royal Park 30 ₼ 18 $

