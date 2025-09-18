Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц
В целях улучшения качества таксомоторных услуг в Международном аэропорту Гейдар Алиев был установлен новый смарт терминалы такси - Baki Taxi.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, в настоящее время применяются прозрачные и фиксированные расценки, что делает поездки более удобными и предсказуемыми как для местных жителей, так и для туристов.
Новая система предусматривает стандартные тарифы на маршруты от аэропорта до центра города и популярных гостиниц.
Тарифы рассчитываются в зависимости от расстояния: стоимость поездки до 3 км составляет 6 манатов, от 3 до 25 км - 0,95 маната за каждый километр, а свыше 26 км - 0,70 маната за километр.
Стоимость проезда указана как в азербайджанских манатах, так и в долларах США, что значительно облегчает пользование сервисом для иностранных пассажиров. С введением терминала такси начали работать более организованно: сократилось время ожидания, а оплата теперь доступна и в безналичной форме.
|
Ünvan
|
Qiymət (AZN)
|
Qiymət (USD)
|
20 Yanvar M/S
|
29 ₼
|
17 $
|
Əhmədli M/S
|
25 ₼
|
14 $
|
Baku Marriott Hotel Boulevard
|
26 ₼
|
15 $
|
Hilton Baku
|
26 ₼
|
15 $
|
JW Marriott Absheron Baku
|
26 ₼
|
15 $
|
Winter Park Hotel
|
27 ₼
|
16 $
|
Courtyard Baku
|
27 ₼
|
16 $
|
The Merchant Baku
|
27 ₼
|
16 $
|
Ibis Baku City Hotel
|
25 ₼
|
15 $
|
Holiday Inn Hotel
|
25 ₼
|
15 $
|
Altus
|
24 ₼
|
14 $
|
Fairmont Hotel Baku
|
29 ₼
|
17 $
|
Four Seasons Hotel Baku
|
28 ₼
|
16 $
|
Sheraton Baku Intourist Hotel
|
28 ₼
|
16 $
|
InterContinental Hotel
|
27 ₼
|
16 $
|
Sea Breeze Hotel/Resort
|
30 ₼
|
18 $
|
Excelsior Hotel
|
24 ₼
|
14 $
|
Melissa Park
|
29 ₼
|
17 $
|
Stonepay Royal Park
|
30 ₼
|
18 $
Читайте по теме:
Новшество в бакинском аэропорту: установлены смарт-терминалы такси