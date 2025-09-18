В Полтаве почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

В селе Виктория Полтавской области Украины почтили память Олега Бабака, который погиб от рук армян, защищая мирных граждан Азербайджана в Губадлы, и 17 сентября 1991 года был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель председателя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Антон Чубенко, главный помощник военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в Украине Ибрагим Гусейнов, дипломаты Эльшан Рашидов и Парвиз Асадов, ветераны войны, родители Олега Бабака, а также представители общественности.

Выступивший после исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины посол Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджанское государство с уважением чтит память каждого, кто отдал жизнь за целостность и суверенитет Родины, независимо от национальности, и продолжает оказывать поддержку их семьям. Один из таких героев – украинец Олег Бабак, погибший в 1991 году в Губадлы, защищая мирных граждан Азербайджана от армянских вооруженных формирований.

«По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева государство постоянно оказывает заботу семье Олега Бабака. Душа Олега обрела покой, ведь под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия освободила оккупированные земли, в том числе Губадлинский район. Сейчас на этих землях ведутся строительно-восстановительные работы», — добавил посол.

Затем с речами выступили заместитель председателя Полтавской областной военной администрации Антон Чубенко, председатель Совета ОВА по делам ветеранов войны и семей погибших Иван Петренко, а также руководитель азербайджанской диаспоры в Полтаве Физули Ганбаров. В своих выступлениях они рассказали о героическом пути Олега Бабака и о дружбе между Азербайджаном и Украиной.

Отец Олега Бабака – Яков Бабак поблагодарил Азербайджанское государство за внимание и заботу.

«Азербайджанское государство всегда оказывает нам помощь. Это делает нашу жизнь лучше. Я благодарен Азербайджанскому государству за то, что оно нас не забывает», — сказал он.

Отметим, что Олег Бабак родился 25 февраля 1967 года в селе Виктория Полтавской области Украины. С марта 1991 года, будучи заместителем командира роты по политической подготовке 21-й бригады специального назначения внутренних войск МВД СССР, выполнял задачи по охране общественного порядка в Губадлинском районе Азербайджана. 7 апреля 1991 года, после того как распространилась весть об убийстве армянскими вооруженными формированиями местных жителей в селе Юхары Джибикли Губадлинского района, 24-летний Олег Бабак в составе бойцов 21-й бригады МВД СССР был направлен на место происшествия. Здесь он вместе с жителями села оказался в окружении примерно 70 вооруженных армянских боевиков.

Не приняв ультиматума боевиков, требовавших выдать местных жителей в обмен на отступление, 24-летний украинский лейтенант не допустил пленения ни одного азербайджанца. До последнего патрона он вел бой и пал смертью храбрых. Его подвиг спас жизни сотен азербайджанцев.

Указом Президента СССР от 17 сентября 1991 года лейтенанту внутренних войск МВД СССР Олегу Бабаку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.