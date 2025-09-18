Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Неустойчивая погода в Азербайджане сохранится до середины октября.

Об этом в интервью APA заявил научный сотрудник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Рафик Исмаилов.

«В последующие дни погодные условия, как ожидается, будут относительно стабильными и близкими к годовой климатической норме. Однако, если приток воздушных масс с севера увеличится, интенсивные дожди продолжатся. В результате этого на покатых склонах неизбежно произойдут оползни. Также из-за интенсивных дождей повысится уровень воды в реках, что может вызвать временные паводки», — отметил он.

По словам Исмаилова, неустойчивая погода последних 10 дней связана с переходным периодом. «В настоящее время преобладают холодные воздушные массы, идущие с севера. Из-за обильных осадков в горных и предгорных районах, таких как Геранбой, Дашкесан, Шеки, Загатала, Балакен и других, наблюдались селевые потоки. Кроме того, в зонах с редким растительным покровом, например, в Габале, Шеки и других регионах, произошли мелкомасштабные оползни», - добавил эксперт.