Как будет организована медицинская помощь на «Формуле-1»? - ФОТО

В рамках сотрудничества с Операционной компанией Baku City Circuit было полностью обеспечено медицинское обслуживание на Гран-при Азербайджана 2025 «Формулы-1», который пройдёт с 18 по 21 сентября.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Вдоль гоночной трассы, а также в зоне с ограниченным доступом из-за соревнований были созданы пункты неотложной и скорой медицинской помощи. Они предназначены для участников, обслуживающего персонала, зрителей, а также для местных жителей.

Для оказания помощи в дни гонок выделено 22 бригады. Также в медицинских пунктах работают 28 врачей-специалистов и медсестёр из медучреждений, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения.

Все медицинские пункты полностью оснащены реанимационными койками, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, кардиомониторами, аппаратами УЗИ, ЭКГ, анестезиологическими аппаратами, а также необходимыми медикаментами, расходными материалами и сумками для оказания экстренной помощи.

Руководству подведомственных TƏBİB учреждений, включая Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, Центральную больницу нефтяников, Клинический медицинский центр, «Ени клиника», Хатаинский, Наримановский и Сабунчинский медицинские центры, даны указания о работе в усиленном режиме на время проведения соревнований.

Весь прикреплённый медперсонал работает посменно с 08:00 до 00:00.