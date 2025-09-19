 Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку самых престижных британских вузов | 1news.az | Новости
Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку самых престижных британских вузов

First News Media13:40 - Сегодня
Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку самых престижных британских вузов

Старейшие британские вузы - Оксфордский и Кембриджский - впервые не попали в тройку рейтинга Good University Guide, составляемого The Times и The Sunday Times с 1993 года.

Об этом сообщает газета The Times.

Второй год подряд список лучших в Соединенном Королевстве возглавляет Лондонская школа экономики (LSE).

За ней следуют старейший в Шотландии Сент-Эндрюсский университет и Даремский, который переместился на третье место с прошлогоднего пятого. Оксфорд же и Кембридж, которые называют Оксбриджем (Oxbridge), делят четвертую строку рейтинга.

Как отмечают составители справочника, Даремский университет превзошел многих конкурентов по уровню преподавания и исследований, удовлетворенности студентов и результатов выпускников. По категории трудоустройства выпускников вуз оказался на втором месте после Имперского колледжа Лондона (6-е место).

По словам редактора справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис, «в очень конкурентной десятке лучших университетов Дарем за год поднялся на две ступеньки, что является значительным достижением».

Его позиции «укрепились благодаря повышению качества преподавания и улучшению условий для студентов».

Председатель Управления по делам студентов (OfS) Эдвард Пек ранее заявил The Times, что рассматривает возможность использования официальных рейтингов качества преподавания для определения размера платы за обучение, которую могут взимать учебные заведения.

Источник: ТАСС

Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку самых престижных британских вузов

