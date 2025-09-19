Швеция готова выделить 23,5 миллиарда долларов на строительство новых АЭС

Правительство Швеции готово предоставить компаниям кредит на 23,5 миллиарда долларов на строительство новых атомных реакторов, сообщает в пятницу телеканал SVT.

"Двести двадцать миллиардов шведских крон (23,5 миллиарда долларов - ред.). Именно такую сумму правительство готово дать в кредит компаниям, которые хотят построить новые атомные реакторы", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, правительство также намерено выделить резерв на покрытие рисков в размере 290 миллиардов шведских крон (около 30 миллиардов долларов - ред.), чтобы гарантировать фактическое завершение проектов.

Источник: РИА Новости