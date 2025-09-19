Подробности смертельного ДТП, в котором погибли школьники - ВИДЕО

Как мы уже сообщали, сегодня утром в Лянкяране произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли школьники.

Автомобиль «Мерседес» сбил детей, которые шли в школу: Гюлай Ализаде, 2017 года рождения, и её брата Рамида Алиева, 2016 года рождения.

Детей в тяжёлом состоянии доставили в Центральную районную больницу Лянкярана, но спасти им жизнь не удалось.

Дядя погибших брата и сестры рассказал подробности происшествия.

Подробнее в видео: