Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины

Еврокомиссия (ЕК) в скором времени выдвинет новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым способом финансирования оборонных нужд Украины. Он основан на замороженных российских активах. <...> Мы скоро выдвинем предложение», - сказала она.

Фон дер Ляйен утверждает, что сами активы «будут нетронуты», а риски ЕС возьмет на себя коллективно.

Источник: ТАСС