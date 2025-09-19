 Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины

First News Media17:08 - Сегодня
Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины

Еврокомиссия (ЕК) в скором времени выдвинет новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым способом финансирования оборонных нужд Украины. Он основан на замороженных российских активах. <...> Мы скоро выдвинем предложение», - сказала она.

Фон дер Ляйен утверждает, что сами активы «будут нетронуты», а риски ЕС возьмет на себя коллективно.

Источник: ТАСС

Поделиться:
248

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Политика

Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских ...

Общество

Фонд Возрождения Карабаха провел мероприятие на тему «Региональный мир, ...

Спорт

Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящён «Стране Огня» - ВИДЕО

В мире

Что войдет в 19-й пакет санкций против России?

ЕК призвала ввести санкции против компаний третьих стран за помощь ВПК РФ

Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины

В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

СК России проводит расследование о недвижимости телеведущего Соловьёва

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

В акциях протеста во Франции задержаны 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Последние новости

Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских отношениях - ФОТО

Сегодня, 19:15

Президент Ильхам Алиев: Еврейской общине принадлежит особое место в Азербайджане

Сегодня, 19:00

Фонд Возрождения Карабаха провел мероприятие на тему «Региональный мир, сотрудничество и стратегический взгляд на возрождение Карабаха»

Сегодня, 18:50

Гази из Азербайджана приняли участие в мероприятии по случаю Дня ветеранов в Анкаре

Сегодня, 18:30

Гран-при Азербайджана: Болиды на трассе и первые гоночные сессии в Баку – ФОТО

Сегодня, 18:20

Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящён «Стране Огня» - ВИДЕО

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Сегодня, 17:47

Законопроект о санкциях против теневого флота РФ внесли на рассмотрение Сената США

Сегодня, 17:30

AQTA борется с незаконным содержанием диких животных в заведениях

Сегодня, 17:27

Что войдет в 19-й пакет санкций против России?

Сегодня, 17:25

Как долго сохранится нестабильная погода в Азербайджане?

Сегодня, 17:21

ЕК призвала ввести санкции против компаний третьих стран за помощь ВПК РФ

Сегодня, 17:21

Льюис Хэмильтон стал лучшим на второй сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня, 17:15

Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании активов РФ для Украины

Сегодня, 17:08

В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

Сегодня, 16:52

Гонщик McLaren Ландо Норрис потерял контроль над болидом в Баку

Сегодня, 16:46

ЕК хочет разморозить €550 млн для Венгрии, чтобы она не наложила вето на новые санкции против России

Сегодня, 16:43

Впервые в истории женщина баллотируется на пост президента ФИА

Сегодня, 16:37

Подробности смертельного ДТП, в котором погибли школьники - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Эрдоган: на Генассамблее ООН от имени Палестины будет выступать Турция

Сегодня, 16:15
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30