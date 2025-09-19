Как долго сохранится нестабильная погода в Азербайджане?

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 сентября до утра 21 сентября ожидаются периодические дожди. Вечером 19 сентября и утром 20 сентября местами возможны кратковременные ливни с грозами.

Как передает 1news.az, в районах Азербайджана нестабильная погода сохранится до полудня 22 сентября. Ожидаются периодические дожди с грозами. Местами возможны интенсивные и сильные ливни, град, а в горных районах - снег.

Кроме того, синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках и кратковременные сели в некоторых горных реках.



