Что войдет в 19-й пакет санкций против России?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала, что может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, рестрикции затронут:

- 118 судов теневого флота. В общей сложности более 560 судов теперь включены в санкционный список ЕС.

- 45 российских и зарубежных компаний, которые «оказывали прямую или косвенную поддержку» российскому военно-промышленному комплексу.

- Банки России и других стран. Еврокомиссия борется с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций, вводя запрет на транзакции для большего числа банков в России и банков в третьих странах. Ужесточается борьба с обходом санкций, поскольку «тактики обхода становятся все более изощренными». Вносятся в список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами, и ограничиваются операции с организациями в особых экономических зонах.

- Криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах.

- Снижение потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель.

- Крупнейшие энергетические торговые компании «Роснефть» и «Газпромнефть», которые теперь будут находиться под полным запретом на транзакции.

- Нефтяные компании и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР. Еврокомиссия нацелена на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах.

Источник: ТАСС