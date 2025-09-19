ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

Более миллиона человек в секторе Газа были перемещены после того, как в середине марта был нарушен режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно информации, только в сентябре более 250 тыс. жителей города Газы были вынуждены покинуть свои дома и убежища.

"Цифры быстро растут: только за последний месяц зафиксировано около 200 000 перемещений из северной части Газы в южную, в том числе 56 000 - с воскресенья. Несмотря на жесткие ограничения, ООН и партнеры делают все возможное, чтобы оказать жизненно важную поддержку жителям пострадавшего анклава", - говорится в сообщении.

УКГВ отметило, что помощь, получаемая в настоящее время жителями сектора Газа, значительно не соответствует их огромным потребностям. Возможности поддержки голодающих систематически блокируются. Каждую неделю вводятся новые ограничения.

Израильские власти также отнесли некоторые продукты питания, такие как арахисовое масло, к категории "предметов роскоши", ввоз которых запрещен, в результате чего большое количество уже закупленной гуманитарной помощи застряло за пределами анклава. Гуманитарные перевозки внутри Газы также блокируются, подчеркнули в организации.