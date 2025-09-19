 ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

First News Media08:35 - Сегодня
ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

Более миллиона человек в секторе Газа были перемещены после того, как в середине марта был нарушен режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно информации, только в сентябре более 250 тыс. жителей города Газы были вынуждены покинуть свои дома и убежища.

"Цифры быстро растут: только за последний месяц зафиксировано около 200 000 перемещений из северной части Газы в южную, в том числе 56 000 - с воскресенья. Несмотря на жесткие ограничения, ООН и партнеры делают все возможное, чтобы оказать жизненно важную поддержку жителям пострадавшего анклава", - говорится в сообщении.

УКГВ отметило, что помощь, получаемая в настоящее время жителями сектора Газа, значительно не соответствует их огромным потребностям. Возможности поддержки голодающих систематически блокируются. Каждую неделю вводятся новые ограничения.

Израильские власти также отнесли некоторые продукты питания, такие как арахисовое масло, к категории "предметов роскоши", ввоз которых запрещен, в результате чего большое количество уже закупленной гуманитарной помощи застряло за пределами анклава. Гуманитарные перевозки внутри Газы также блокируются, подчеркнули в организации.

Поделиться:
268

Актуально

Точка зрения

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину ...

Точка зрения

Ставка на Баку: В Конгрессе вновь отвергли антиазербайджанские поправки

Политика

Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

Общество

Дорожная полиция предупредила водителей - ВИДЕО

В мире

МАГАТЭ требует от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

В Беларуси объявили персоной нон грата чешского дипломата

СМИ: Дональд Трамп-младший тайно встретился с Эрдоганом

Уж кто бы говорил о плохом наследии, только не Левон Тер-Петросян - глава Аппарата Пашиняна

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

Кит Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы

Медведев пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Трамп перепутал Армению с Албанией

Последние новости

«Это такси, а не ресторан»: пассажирку бакинского такси встретила неожиданная надпись - ФОТО

Сегодня, 12:05

МАГАТЭ требует от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Сегодня, 11:55

В Беларуси объявили персоной нон грата чешского дипломата

Сегодня, 11:50

Пограничники предотвратили ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

Сегодня, 11:37

В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии – Цены - ФОТО

Сегодня, 11:30

Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

Сегодня, 11:25

СМИ: Дональд Трамп-младший тайно встретился с Эрдоганом

Сегодня, 11:20

В Баку задержана крупная партия контрабандных товаров

Сегодня, 11:12

Ставка на Баку: В Конгрессе вновь отвергли антиазербайджанские поправки

Сегодня, 11:05

Уж кто бы говорил о плохом наследии, только не Левон Тер-Петросян - глава Аппарата Пашиняна

Сегодня, 10:53

Макс Варстаппен и Даниэль Риккардо в Баку пересели с гоночного болида на «Ладу» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

Сегодня, 10:40

В Национальном парке Азербайджана пойманы браконьеры

Сегодня, 10:35

Пилот «Феррари» рассказал, почему любит Гран-при Азербайджана

Сегодня, 10:30

Россия оспорила решение ИКАО о причастности к гибели малайзийского Boeing

Сегодня, 10:28

Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

Сегодня, 10:15

Мечта Трампа вернуть Баграм может обернуться повторным вторжением США в Афганистан

Сегодня, 10:10

В Азербайджане автомобиль насмерть сбил брата и сестру

Сегодня, 09:55

Дорожная полиция предупредила водителей - ВИДЕО

Сегодня, 09:50

Трамп о Путине: Он меня подвел

Сегодня, 09:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30