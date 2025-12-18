Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

В связи с ростом продаж праздничных новогодних подарочных наборов Агентство продовольственной безопасности обратилось к потребителям.

В AQTA отмечают, что подарочные наборы с кондитерскими изделиями для детей следует приобретать только в магазинах, на ярмарках и других официальных точках продажи.

В Агентстве отмечают, что в некоторых случаях дата, указанная на коробке, относится не к сроку годности продуктов внутри, а к дате упаковки - поэтому потребителям рекомендуется внимательно проверять информацию на этикетках находящихся в наборе продуктов. На продукции должны быть четко и разборчиво указаны дата производства, срок годности, наименование, торговая марка, чистый вес, пищевая ценность, а также название и адрес предприятия‑изготовителя.

Помимо этого, следует обращать внимание на целостность упаковки подарочного набора - она не должна быть повреждена, помята или деформирована. Не рекомендуется включать в такие наборы продукты, требующие особых условий хранения или быстро портящиеся при нарушении температурного режима: йогурты, кондитерские изделия с кремом, продукты с творожной начинкой.

«В случае возникновения сомнений относительно состава продуктов, срока годности, условий хранения и других вопросов, просьба сообщать об этом по номеру 1003», - отмечают в AQTA.