WP: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

Президент США Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму порядка $400 млн, поскольку стремится заключить торговое соглашение с КНР.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Администрация Трампа в целом стремится смягчить отношения с Пекином, отмечает издание.

Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно.

Представитель Белого дома уточнил, что решение об отказе от военных поставок Тайваню "не является окончательным" и может быть пересмотрено.

Источник: ТАСС