Три российских истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии

Три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом в районе острова Вайндлоо и находились в нем около 12 минут.

Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии в пятницу, 19 сентября.

В сообщении указывается, что у воздушных судов отсутствовали планы полета, а транспондеры (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал. - Ред.) были отключены. В момент нарушения также не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии.