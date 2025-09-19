 Три российских истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии | 1news.az | Новости
Три российских истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии

First News Media21:00 - Сегодня
Три российских истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии

Три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом в районе острова Вайндлоо и находились в нем около 12 минут.

Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии в пятницу, 19 сентября.

В сообщении указывается, что у воздушных судов отсутствовали планы полета, а транспондеры (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал. - Ред.) были отключены. В момент нарушения также не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии.



«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

