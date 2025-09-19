Сегодня день памяти ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

19 сентября – день памяти выдающегося востоковеда, литературоведа, педагога, переводчика, ученого-патриота Аиды Имангулиевой.

Прожившая короткую, но содержательную жизнь, Аида Имангулиева была и выдающимся ученым, покорившим вершины науки, и яркой личностью, снискавшей вечную любовь окружавших ее людей.

В день памяти первой женщины-востоковеда Азербайджана, получившей звание доктора наук, профессора Аиды Имангулиевой АЗЕРТАДЖ рассмотрел основные вехи ее жизненного пути и научной деятельности.

Аида Насир гызы Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку в интеллигентной семье. В 1957 году с золотой медалью окончила среднюю школу номер 132 города Баку. В 1957-1962 годах Аида Имангулиева училась на отделении арабской филологии факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), была аспирантом кафедры истории литературы народов Ближнего Востока этого вуза, а также училась в аспирантуре Института народов Азии Академии наук бывшего СССР. Защитив в 1966 году кандидатскую диссертацию, Аида Имангулиева начала трудовую деятельность в Институте востоковедения Академии наук Азербайджана. Благодаря своему таланту и трудолюбию она прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отделом, заместителя директора по научной работе и, наконец, директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана. «Аида ханым была очень деликатным человеком. Она не позволяла себе ранить чувства других, но вместе с тем была довольно требовательной. Будучи мудрым человеком, она понимала окружающих, умела слушать и всегда старалась оказать посильную помощь. Простое общение с ней многому могло научить», - говорит академик Говхар Бахшалиева, возглавляющая в настоящее время Институт востоковедения.

В 1989 году Аида Имангулиева защитила докторскую диссертацию в Тбилиси и вскоре получила звание профессора.

Аида Имангулиева является автором трех фундаментальных монографий («Ассоциация пера» и Михаил Нуайме», «Джебран Халиль Джебран», «Корифеи новоарабской литературы») и более 70 научных статей, редактором многих трудов по восточной филологии. Она была председателем Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по профилю «Литература стран Азии и Африки», действующего в Институте востоковедения Академии наук Азербайджана. Аида Имангулиева достойно представляла азербайджанское востоковедение на пространстве бывшего СССР и за его пределами.

«Выдающиеся ученые мира, все востоковедческие центры считают Аиду ханым самым авторитетным исследователем арабской эмигрантской литературы. На ее труды часто ссылаются, идеи Аиды ханым являются основным источником по изучению отдельных вопросов эмигрантской литературы. Под руководством Аиды ханым, благодаря ее организаторским талантам, географические рамки Института востоковедения значительно расширились, международные связи разрастались день ото дня. По инициативе Аиды ханым в Азербайджане созывались симпозиумы, где она была организатором и одним из основных докладчиков. Все это являлось следствием авторитета Аиды Имангулиевой в научном мире», - вспоминал ныне покойный академик Васим Мамедалиев.

«Впервые судьба свела нас с ней на международной научной конференции в Тбилиси, куда съехались ученые из разных стран. С первого взгляда меня поразила красота Аиды ханым. Позже мы пересекались на мероприятиях в других городах. Ученые всего арабского мира изучают труды профессора Аиды Имангулиевой и глубоко чтят ее память. В этих произведениях они черпают вдохновение для своего творчества, постижения и понимания творчества писателей Африки, Азии и всех стран мира», - вспоминала профессор Санкт-Петербургского университета Ольга Фролова.

Среди ученых-востоковедов, высоко оценивших научную деятельность Аиды ханым, можно упомянуть академика РАН Александра Куделина, профессора Санкт-Петербургского университета Анну Долинину, профессоров Института востоковедения АН бывшего СССР Исаака Фильштинского, Валерия Кирпиченко, Ирину Билык и многих других.

В своей научно-организационной деятельности Аида Имангулиева уделяла большое внимание подготовке высококвалифицированных арабистов. На возглавляемой ею кафедре арабской филологии за короткий срок было защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Будучи членом президиума Всесоюзного общества востоковедов, Всесоюзного Координационного совета по изучению восточных литератур, Аида Имангулиева много лет плодотворно вела педагогическую деятельность, читала лекции по арабской филологии в Азербайджанском государственном университете.

Профессор Аида Имангулиева – первый азербайджанский ученый, системно изучивший литературные связи и влияние Востока и Запада в Азербайджане. В ее многочисленных научных работах исследуется синтез западных и восточных культурных традиций, развитие творческого почерка и зарождение нового художественного стиля, что является основой для изучения не только арабской литературы, но и современной восточной литературы в целом.

Круг научных интересов Аиды Имангулиевой был довольно широк и многогранен. Однако основным объектом ее научных исследований была арабская литература. Аидой Имангулиевой мастерски переведены на азербайджанский язык рассказы Михаила Нуайме, Махмуда Аз-Захира, Мухаммеда Диба, Сахиба Джамала, Сухейля Идриса и других авторов.

«В ту пору ученые Академии наук не часто читали лекции на факультете востоковедения. С приходом Аиды ханым назидательные речи сменились дискуссиями, обсуждениями. Она словно приглашала нас на дебаты, прививала желание постичь - одним словом, излучала добродушие», - вспоминает заведующий отделом Института востоковедения, доктор философии по истории Фарда Асадов.

Несмотря на занятость, обусловленную обширной научной деятельностью, Аида ханым трепетно хранила свой очаг. У нее была прекрасная, образцовая семья, Аида ханым воспитала достойных детей. Старшая дочь - Наргиз Пашаева, посвятившая свою жизнь науке, является ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-президентом Национальной Академии наук Азербайджана. Вторая дочь - Мехрибан Алиева занимает пост Первого вице-президента Азербайджанской Республики, возглавляет Фонд Гейдара Алиева. Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность - качества, которые привила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, снискавшей любовь миллионов людей, мама - благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая и невероятно красивая Аида Имангулиева. «Она обладала сердцем, полным любви, нежной и чуткой душой. Мне всегда ее не хватает», - признается Мехрибан ханым.

Те, кто ее близко знал, говорили, что Аида ханым была доброй, щедрой, очень великодушной. Она помогала в закупке бумаг для дипломных работ, их печати. Она вернула к жизни несколько человек, достав дефицитные в те годы лекарства. Все это делалось бескорыстно.

Светлая память об Аиде ханым навеки в наших сердцах. Ее труды являются ценным научным источником, их перечитывают, исследуют, переводят и переиздают. Вышедшие из-под ее пера произведения, научные монографии, не утратив своей актуальности и поныне, являются основным справочным ресурсом для молодых ученых, изучающих арабскую литературу.