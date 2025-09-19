Трамп о Путине: Он меня подвел

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером накануне заявил, что российский коллега Владимир Путин подвел его.

Трамп вновь сказал, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось разрешить «семь войн».

Однако он отметил, что российско-украинский конфликт, который он считал, что ему удастся урегулировать проще всего из-за своих отношений с Путиным, оказался сложнее.

«Он меня действительно подвел... посмотрим, чем это обернется», - заявил глава Белого дома.

Тем не менее американский лидер уверен, что в конечном итоге добьется успеха и данному конфликту будет положен конец. «Происходят вещи, диаметрально противоположные тому, что вы ожидали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается все наоборот», - заметил он.

Трамп назвал своим «самым большим разочарованием» то, что пока не удалось разрешить конфликт.

«Но я надеюсь, что у нас будут для вас хорошие новости», - добавил он.

Стармер, в свою очередь, призвал усилить давление на президента России. «Только тогда, когда президент [Трамп] оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность [к урегулированию]», - убежден премьер. «Поэтому мы должны усилить давление», - считает он.