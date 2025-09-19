В Баку задержана крупная партия контрабандных товаров

В результате мер, принятых сотрудниками Бакинского главного таможенного управления, пресечена попытка незаконного провоза через таможенную границу различных товаров.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

В ходе досмотра прицепа транспортного средства, прибывшего из Турции в Азербайджан, на таможенном посту «Шелковый путь» были обнаружены незадекларированные товары: 864 коробки, 1398 конвалют, 473 единицы медикаментов 45 наименований, 357 единиц косметических средств 40 наименований, 50 литров парфюмерии, 278 единиц стоматологических средств 11 наименований, а также 144 коробки пищевых добавок.