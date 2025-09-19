Пилот «Феррари» рассказал, почему любит Гран-при Азербайджана

Для пилота «Феррари» Шарля Леклера, выступающего на чемпионате мира по «Формуле-1», бакинская трасса, считается удачливой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на "Motorsport", 27-летний гонщик сделал заявление по этому поводу.

Он отметил, что всегда чувствовал себя сильным на городских трассах:

«На бумаге мы не фавориты, но в Баку мы всё же занимали призовые места. Эта трасса мне очень удачна.

На городских трассах я всегда чувствовал себя сильным. Однако в Баку торможение требует жертв.

Малейшая блокировка колеса разрушает всё. Этот адреналин меня очень волнует».

Отметим, что Гран-при Азербайджана, который стартует сегодня, завершится 21 сентября.