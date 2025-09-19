В Национальном парке Азербайджана пойманы браконьеры

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел продолжают борьбу с браконьерством в Каспийском море, на территории заповедников, национальных парков и водоёмов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий сотрудники Лянкяранского линейного отделения полиции на воде задержали ранее судимых В.Ибадова и Ф.Гафарова, которые занимались незаконным рыбным промыслом в акватории Малого залива Гызылагачского национального парка. В ходе осмотра у них было изъято 65 рыб различных видов и рыболовные снасти.

По обоим фактам ведётся расследование.

С целью защиты водных биоресурсов и обеспечения экологического баланса водная полиция продолжает проводить совместные профилактические мероприятия с соответствующими государственными органами.