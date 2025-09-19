Макс Варстаппен и Даниэль Риккардо в Баку пересели с гоночного болида на «Ладу» - ФОТО - ВИДЕО

С 19 по 21 сентября в Баку пройдёт Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Участники этапа не только готовятся к скоростным гонкам на трассе Baku City Circuit, но и активно делятся моментами из закулисья гоночного уик-энда в соцсетях, имеющих многомиллионные охваты.

Так, пилот Red Bull Racing Макс Верстаппен выложил в Instagram видео, где он катает по Баку автомобиль Lada. Ролик он подписал коротко и иронично: «Lada Action in Baku».

Компанию чемпиону составил его давний друг и коллега Даниэль Риккардо.