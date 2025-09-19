Мечта Трампа вернуть Баграм может обернуться повторным вторжением США в Афганистан

Цель президента США Дональда Трампа повторно заполучить авиабазу Баграм в Афганистане может в конечном итоге обернуться повторным вторжением в страну, требующим более 10 000 военнослужащих, а также развертывания современных систем противовоздушной обороны, говорят действующие и бывшие американские чиновники.

Трамп, общаясь с журналистами в четверг во время поездки в Лондон, заявил: «Мы хотим вернуть эту базу», упомянув, по его словам, ее стратегическое расположение вблизи Китая.

«Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие», — сказал Трамп.

Обширный аэродром был главной базой американских войск в Афганистане в течение двух десятилетий войны, последовавшей за терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, совершенными «Аль-Каидой».

Трамп, который ранее заявлял, что хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели территории и объекты от Панамского канала до Гренландии, на протяжении многих лет, похоже, сосредоточил свое внимание на Баграме.

В четверг он намекнул, что США могли бы приобрести базу с согласия «Талибана», но пока неясно, какую форму примет такое соглашение. Это стало бы значительным поворотом событий для «Талибана», который боролся за изгнание американских войск и освобождение страны от поддерживаемого США правительства.

На базе когда-то располагались рестораны быстрого питания, такие как Burger King и Pizza Hut, обслуживавшие американских солдат, а также магазины, торгующие всем: от электроники до афганских ковров. Здесь также располагался огромный тюремный комплекс.

Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что не ведется никаких активных планов по военному захвату авиабазы Баграм, которую США покинули вместе с остальной частью страны после вывода войск из Афганистана в 2021 году.

Чиновник заявил, что любые усилия по возвращению базы станут серьезным начинанием.

По словам чиновника, для захвата и удержания авиабазы Баграм потребуются десятки тысяч военнослужащих, дорогостоящие усилия по ее ремонту и логистические проблемы по снабжению базы, которая станет изолированным анклавом США в стране, не имеющей выхода к морю.

Даже после того, как американские военные возьмут базу под свой контроль, потребуются огромные усилия по очистке и удержанию огромного периметра вокруг нее, чтобы не допустить использования этой территории для ракетных обстрелов американских сил, находящихся внутри.

«Я не понимаю, как это может произойти на самом деле», — заявил чиновник.

Эксперты утверждают, что на начальном этапе будет сложно обеспечить безопасность обширной авиабазы, а для ее эксплуатации и защиты потребуются огромные людские ресурсы.

Даже если Талибан согласится на передачу Баграма США после переговоров, его необходимо будет защищать от множества угроз, включая боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды» внутри Афганистана.

Он также может быть уязвим для современной ракетной угрозы со стороны Ирана, который в июне атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре после того, как Соединенные Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Бывший высокопоставленный представитель Министерства обороны США преуменьшил преимущества от повторного захвата базы, включая ее близость к Китаю, на которую ссылался Трамп.

«Не думаю, что пребывание там даёт какие-то особые военные преимущества», — сказал бывший чиновник. «Риски, в общем-то, перевешивают преимущества».

В феврале Трамп выразил недовольство тем, что Байден отказался от базы, и заявил, что существовал план оставить там небольшой военный контингент США, несмотря на то, что его соглашение с Талибаном, заключенное в феврале 2020 года, требовало вывода всех международных сил под руководством США.

Комментарии Трампа прозвучали в то время, как Пентагон проводил расследование хаотичного вывода войск США из Афганистана в 2021 году, который многие политические лидеры в его администрации рассматривали как отвлечение от более серьезных проблем, стоящих перед Соединенными Штатами, таких как конкуренция со стороны Китая.

Источник: Reuters