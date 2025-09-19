Армянское лобби в США продолжает предпринимать безуспешные попытки продвижения антиазербайджанских поправок в Конгрессе.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей отклонил две поправки к обсуждаемым законопроектам, представленные одним из наиболее ярых армянских лоббистов - конгрессменом Брэдом Шерманом.

Поправки были внесены в рамках процесса реавторизации Госдепартамента - это ежегодная законодательная процедура, в рамках которой Конгресс пересматривает и обновляет правовую основу деятельности Госдепа. В ходе этого процесса уточняются его полномочия, корректируется организационная структура, а также определяются приоритеты внешнеполитической и административной деятельности.

Первая поправка предусматривала запрет для Корпорации США по международному финансированию развития на оказание какой-либо поддержки проектам в Азербайджане.

Вторая - предлагала лишить президента США полномочий по приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание прямой помощи американского правительства Азербайджану, и долгое время использовавшейся как инструмент давления на Баку.

На фото: конгрессмен Брэд Шерман

Следует подчеркнуть, что конгрессмен Брэд Шерман является автором ряда предвзятых инициатив в Палате представителей, направленных против интересов Азербайджана и Турции. Он выступает рупором радикальных армянских кругов, включая ANCA и Армянскую ассамблею Америки, продвигая их реваншистские интересы. Основная деятельность Шермана, с высокой вероятностью поддерживаемая финансовыми и электоральными ресурсами этих структур, наносит ущерб стратегическим интересам США и противоречит принципам международного права.

В этом контексте отклонение последних поправок Шермана стало очередным фиаско армянского лобби и свидетельством ослабления его позиций в Конгрессе. Проармянские законодатели, пытающиеся сорвать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, вновь потерпели поражение.

С другой стороны, такие попытки демонстрируют неприятие армянскими лоббистами инициатив администрации президента Трампа, направленных на продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Идя на поводу у радикального армянства, их американские покровители сознательно подталкивают Армению к разжиганию реваншистских настроений.

Но, как видно, в самом Конгрессе усиливается понимание справедливости и правильности подходов Азербайджана к вопросам стабильности и безопасности в регионе, того, что именно такая позиция открывает реальную перспективу прочного мира на Южном Кавказе.

Один из последних примеров – отклонение Комитетом по правилам Палаты представителей антиазербайджанских поправок к законопроекту о совершенствовании процедур закупок для эффективного исполнения и поставок, а также о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Они были представлены в начале сентября проармянскими конгрессменами Гасом Билиракисом и Фрэнком Паллоне - их суть заключалась в наложении на Минобороны США обязательства «ежегодно подтверждать значимые шаги Азербайджана по деэскалации ситуации в регионе», и ограничение полномочий Белого дома на отмену 907-й поправки - и были отвергнуты в Палате представителей.

Как показывает развитие событий, политическая элита США все больше осознает необходимость укрепления стратегического диалога с Баку, что отражает глубокую переоценку роли Азербайджана в обеспечении региональной стабильности, глобальной энергетической безопасности и международного диалога.

Одновременно усиливается понимание того, что навязываемые армянским лобби предвзятые подходы не только бесперспективны, но и прямо противоречат национальным интересам США, подрывая их позиции в столь важном регионе, как Южный Кавказ.

