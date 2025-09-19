СМИ: Дональд Трамп-младший тайно встретился с Эрдоганом

Дональд Трамп-младший и сопровождающая его делегация на прошлой неделе встретились в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время неанонсированного визита.

Об этом сообщили Middle East Eye источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Трамп-младший посетил Турцию вместе с несколькими бизнесменами-единомышленниками.

О визите впервые сообщил председатель крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель.

Турецкий источник, близкий к Эрдогану, сообщил DW, что Трамп-младший действительно встретился с президентом, но назвал это лишь «визитом вежливости».

Хотя Трамп-младший не занимает официальной должности в администрации своего отца, его считают весьма влиятельной фигурой в Белом доме. В настоящее время он занимает пост исполнительного вице-президента Trump Organization.